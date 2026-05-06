افشاگری خبرنگار الجزیره از بدرفتاری اسرائیل با فعالان ناوگان آزادی خبرنگار الجزیره اعلام کرد نظامیان اسرائیل پس از بازداشت فعالان «ناوگان صمود 2026» در آب‌های بین‌المللی، آن‌ها را مورد خشونت و شکنجه قرار داده‌اند.

پاریس/اسرا تاشکین/ خبرگزاری آنادولو

حافظ مریبه، خبرنگار فرانسوی-تونسی شبکه الجزیره که در «ناوگان جهانی صمود 2026» حضور داشت، گفت که او و دیگر فعالان این ناوگان پس از بازداشت توسط نیروهای اسرائیلی در آب‌های بین‌المللی، مورد خشونت و بدرفتاری قرار گرفته‌اند.

مریبه خبرنگار الجزیره در پاریس، در جریان تجمعی در میدان باستیل که در حمایت از دو فعال بازداشت‌شده این ناوگان برگزار شد، گفت: در این سفر یکی از خبرنگارانی بودم که ربوده شدیم. نظامیان اسرائیل در فاصله‌ای دور از یونان و در آب‌های بین‌المللی ما را متوقف کرده و به یک ناو جنگی منتقل کردند؛ جایی که با ما بدرفتاری شد.

او با اشاره به انتقال برخی فعالان از جمله «تیاگو آویلا» و «سیف ابو کشک» به اسرائیل، خواستار آزادی فوری آنها شد و تاکید کرد که این افراد تحت شکنجه و تهدید قرار گرفته‌اند. مریبه همچنین افزود که برای نظامیان اسرائیل تفاوتی میان خبرنگار و فعال وجود نداشت و به گفته او، مقامات اسرائیلی هیچ احترامی به آزادی رسانه‌ها قائل نیستند.

در این تجمع، شرکت‌کنندگان ضمن اعلام همبستگی با فلسطینیان، خواستار پایان دادن به بازداشت فعالان و رسیدگی به وضعیت آنها شدند. مریبه نیز تاکید کرد که با وجود اهمیت آنچه برای اعضای ناوگان رخ داده، مسئله اصلی همچنان رنج مردم فلسطین در غزه و کرانه باختری است و از دولت‌ها، از جمله فرانسه، خواست برای توقف این وضعیت اقدام کنند.

گفتنی است، ناوگان جهانی صمود با ده‌ها کشتی و شناور با هدف شکستن محاصره غزه و رساندن کمک‌های بشردوستانه در قالب ماموریت بهار 2026 حرکت کرده بود، اما در 29 آوریل در نزدیکی جزیره کرت توسط ارتش اسرائیل متوقف شد. بر اساس گزارش‌ها، در این عملیات 177 فعال در فاصله حدود 600 مایل دریایی از غزه بازداشت شده و برخی از آنان با بدرفتاری و فشارهای شدید مواجه شده‌اند.