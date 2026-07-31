31 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 31 ژوئیه 2026
بروکسل / خبرگزاری آنادولو
مساحت از دسترفته بر اثر آتشسوزیهای جنگلی در کشورهای اتحادیه اروپا از ابتدای سال جاری تاکنون، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 25 درصد افزایش یافته و به 434 هزار و 976 هکتار رسیده است.
گرمای شدید ناشی از تغییرات اقلیمی که همچنان بسیاری از مناطق جهان، بهویژه اروپا را تحت تأثیر قرار داده است، موجب شده آتشسوزیهای جنگلی که بخش عمده آنها منشا انسانی دارند، خسارتهای گستردهای بر جای بگذارند.
بر اساس دادههای سامانه اطلاعات آتشسوزیهای جنگلی اروپا، شمار آتشسوزیها در ماه ژوئیه و همزمان با تشدید گرمای شدید در اروپا بهسرعت افزایش یافته و مساحت وسیعی از اراضی طعمه حریق شده است. تا 29 ژوئیه، مجموع مساحت سوخته در آتشسوزیهای جنگلی کشورهای اتحادیه اروپا به 434 هزار و 976 هکتار رسیده است. این مساحت که معادل حدود 4 هزار و 350 کیلومتر مربع است، 1.7 برابر مساحت لوکزامبورگ و نزدیک به 14 برابر مساحت مالت برآورد میشود.
در مدت مشابه سال گذشته، 346 هزار و 836 هکتار از اراضی کشورهای اتحادیه اروپا در آتشسوزیهای جنگلی سوخته بود. بر این اساس، مساحت سوخته امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 25 درصد افزایش یافته است. میزان خسارت امسال همچنین حدود 2.5 برابر میانگین 172 هزار و 186 هکتاری ثبتشده در همین مقطع از سال طی دوره 2006 تا 2025 است. از ابتدای سال تا 29 ژوئیه، در مجموع یکهزار و 407 مورد آتشسوزی جنگلی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ثبت شده که بیش از دو برابر میانگین بلندمدت است.
اسپانیا از جمله کشورهای دارای بیشترین آتشسوزیهای جنگلی در اروپا است و از ابتدای سال تا 29 ژوئیه شاهد سوختن 208 هزار و 420 هکتار از اراضی خود بوده است. این میزان تقریبا نیمی از کل مساحت سوخته در اتحادیه اروپا در این دوره را تشکیل میدهد. از ابتدای سال تاکنون 376 مورد آتشسوزی جنگلی در اسپانیا رخ داده و شمار آتشسوزیهای امسال سه برابر سال گذشته بوده است.
در فرانسه نیز طی همین مدت 91 هزار و 24 هکتار از اراضی سوخته است؛ رقمی که حدود یکپنجم کل مساحت سوخته در اتحادیه اروپا را شامل میشود. از ابتدای سال تاکنون 322 مورد آتشسوزی جنگلی در فرانسه ثبت شده است.
در ترکیه نیز بر اساس دادههای اداره کل جنگلداری، از اول ژانویه تا 29 ژوئیه سال گذشته یکهزار و 916 مورد آتشسوزی جنگلی رخ داده بود، درحالیکه در مدت مشابه امسال یکهزار و 32 مورد ثبت شده است.