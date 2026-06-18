انتشار متن 14 ماده‌ای یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران با واکنش‌ها و مواضع انتقادی نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا مواجه شد.

افزایش واکنش‌ها در کنگره آمریکا به یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران انتشار متن 14 ماده‌ای یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران با واکنش‌ها و مواضع انتقادی نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا مواجه شد.

واشنگتن/ خبرگزاری آنادولو

در پی انتشار متن 14 ماده‌ای یادداشت تفاهم میان ایالات متحده آمریکا و ایران، موجی از واکنش‌ها و مخالفت‌ها در میان نمایندگان کنگره آمریکا شکل گرفته است.

بیل کسیدی، سناتور جمهوری‌خواه ایالت لوئیزیانا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد که این توافق مانع برنامه‌های هسته‌ای ایران نشده است و تهران از این پس خواهد دانست که تهدید به بستن تنگه هرمز می‌تواند مؤثر واقع شود.

وی همچنین ادعا کرد که ایران در چارچوب این توافق به زیرساخت‌های جدیدی دست خواهد یافت.

از سوی دیگر، تد کروز سناتور جمهوری‌خواه ایالت تگزاس در گفتگو با رسانه «دیلی وایر»، با اشاره به اینکه هنوز جزئیات بیشتری از توافق منتشر نشده، متن فعلی یادداشت تفاهم را «نگران‌کننده» توصیف کرد.

در همین حال، نمایندگان دموکرات در مجلس نمایندگان و سنا نیز خواستار شفاف‌سازی بیشتر از سوی دولت آمریکا درباره مفاد این توافق شده‌اند.

در این راستا، جین شاهین، عضو ارشد دموکرات در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا طی سخنرانی خود در اندیشکده «شورای آتلانتیک»، متن منتشرشده را «تسلیم کامل» خواند و تأکید کرد که ارزیابی نهایی این توافق به جزئیات آن بستگی دارد.

