افزایش موارد خودکشی میان سربازان و ماموران پلیس اسرائیل رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند از ابتدای سال 2026 تاکنون دست‌کم 10 نظامی و 2 مامور پلیس در اسرائیل خودکشی کرده‌اند.

قدس/خبرگزاری آنادولو

به گزارش روزنامه «هاآرتص»، بخش عمده این موارد با پیامدهای روانی ناشی از جنگ در غزه مرتبط دانسته می‌شود.

بر اساس این گزارش، تنها در ماه آوریل 6 نظامی در حال خدمت خودکشی کرده‌اند و مجموع موارد از ابتدای سال به حداقل 10 مورد رسیده است.

همچنین گزارش شده که دو افسر پلیس اسرائیل در همان دوره خودکشی کرده‌اند.

در بخش دیگری از گزارش‌های منتشر شده درباره وضعیت داخلی ارتش اسرائیل، بر وجود ضعف‌های ساختاری و بحران در سیستم حمایت روانی از نظامیان تاکید شده است.

بر اساس این ارزیابی‌ها، لغو برخی برنامه‌های کلیدی حمایت روحی و کاهش قابل توجه تعداد نیروهای متخصص و روان‌درمانگر در بدنه ارتش، کارایی این بخش را به شدت کاهش داده است.

رسانه‌های اسرائیلی همچنین نوشته‌اند افزایش این موارد پس از جنگ غزه محسوس بوده و روند خودکشی میان نظامیان از سال 2023 ادامه داشته است.