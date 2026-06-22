مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های نیجریه اعلام کرد که شمار قربانیان تب لاسا از ابتدای سال جاری به 214 نفر افزایش یافته است.

افزایش قربانیان تب لاسا در نیجریه؛ شمار جان‌باختگان به 214 نفر رسید مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های نیجریه اعلام کرد که شمار قربانیان تب لاسا از ابتدای سال جاری به 214 نفر افزایش یافته است.

آبوجا/خبرگزاری آنادولو

مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های نیجریه (NCDC) اعلام کرد: شمار قربانیان تب لاسا، بیماری مشترک بین انسان و حیوان، از ابتدای سال جاری میلادی به 214 نفر افزایش یافته است.

بر اساس بیانیه این مرکز، شیوع تب لاسا همچنان در 109 منطقه محلی از 23 ایالت نیجریه ادامه دارد و از ماه ژانویه تاکنون 214 نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست داده‌اند.

در این بیانیه آمده است نرخ مرگ‌ومیر ناشی از تب لاسا نیز افزایش یافته و از 18.9 درصد در مدت مشابه سال گذشته به 25 درصد در سال جاری رسیده است.

طبق اعلام NCDC، حدود 84 درصد موارد تاییدشده این بیماری در ایالت‌های اوندو، بائوچی، تارابا، ادو و بنو ثبت شده است.

این مرکز همچنین اعلام کرد بیشترین مبتلایان در گروه سنی 21 تا 30 سال قرار دارند و سن مبتلایان از 1 تا 93 سال متغیر بوده و میانگین سنی آنان 30 سال است.

سال گذشته نیز 190 نفر در نیجریه بر اثر ابتلا به ویروس لاسا جان خود را از دست داده بودند.

دولت نیجریه در 23 ژانویه 2019 به دلیل شیوع تب لاسا وضعیت اضطراری اعلام کرده بود.

تب لاسا که در کشورهای مختلف آفریقایی از جمله مالی، توگو، غنا، لیبریا و سیرالئون مشاهده می‌شود، نخستین بار در سال 1969 در ایالت بورنو در شمال‌شرق نیجریه شناسایی شد.

این بیماری از طریق تماس با فضولات موش‌ها به انسان منتقل می‌شود و امکان انتقال از انسان به انسان را نیز دارد. تب لاسا می‌تواند موجب تب‌های خونریزی‌دهنده شدید و مرگبار شود.

مقام‌های بهداشتی نیجریه از شهروندان این کشور خواسته‌اند از تماس با موش‌ها و سایر جوندگان خودداری کنند.