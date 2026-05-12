افزایش قربانیان تب لاسا در نیجریه به 190 نفر

12 مه 2026•بهروزرسانی: 12 مه 2026
ابوجا/ خبرگزاری آنادولو
مرکز کنترل بیماریهای نیجریه (NCDC) در بیانیهای اعلام کرد که شیوع تب لاسا در ایالتهای مختلف این کشور همچنان ادامه دارد و از ابتدای ماه ژانویه تاکنون، تعداد جانباختگان این بیماری به 190 نفر رسیده است.
بر اساس این بیانیه، نرخ مرگومیر ناشی از این ویروس در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که 19.1 درصد بود، به 25.2 درصد افزایش یافته است.
مقامات بهداشتی هشدار دادند که علیرغم کاهش موارد شناساییشده در هفتههای اخیر، گزارش دیرهنگام علائم، عدم مراجعه به مراکز درمانی و ابتلای کادر درمان همچنان از چالشهای جدی مقابله با این بیماری است.
گفتنی است در کل سال 2025 نیز 190 نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست داده بودند.
دولت نیجریه پیش از این در 23 ژانویه 2019 به دلیل شیوع این بیماری وضعیت اضطراری اعلام کرده بود.
تب لاسا که اولین بار در سال 1969 در ایالت بورنو مشاهده شد، از طریق تماس با فضولات جوندگان یا تماس انسانی منتقل شده و منجر به تب خونریزیدهنده مرگبار میشود.