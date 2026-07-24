اداره مدیریت بحران ایالت آسام هند اعلام کرد که با جان‌باختن 6 نفر دیگر طی 24 ساعت گذشته، شمار قربانیان سیل اخیر به 47 نفر رسیده است.

افزایش شمار قربانیان سیل در ایالت آسام هند به 47 نفر اداره مدیریت بحران ایالت آسام هند اعلام کرد که با جان‌باختن 6 نفر دیگر طی 24 ساعت گذشته، شمار قربانیان سیل اخیر به 47 نفر رسیده است.

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

بر اثر وقوع سیل ناشی از بارندگی‌های شدید موسمی در ایالت آسام واقع در شمال‌شرق هند، دست‌کم 47 نفر جان خود را از دست داده‌اند.

به گزارش روزنامه هندوستان تایمز و بر اساس بیانیه اداره مدیریت بحران ایالت آسام، طی 24 ساعت گذشته 6 نفر دیگر بر اثر عوارض ناشی از سیل جان باخته‌اند.

هیمانتا بیسوا سارما، وزیر ارشد ایالت آسام با ابراز نگرانی از وضعیت بحرانی منطقه اعلام کرد که بین 70 تا 80 نفر همچنان مفقود هستند و احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد.

بارش باران‌های موسمی که همه‌ساله از ماه ژوئن تا سپتامبر در جنوب آسیا جریان دارد، منجر به وقوع سیلاب‌های ویرانگر و خسارات جانی و مالی سنگین در کشورهایی نظیر هند و پاکستان می‌شود.

