افزایش شمار قربانیان زلزله ونزوئلا به 2645 نفر

Mücahit Oktay
04 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 04 ژوئیه 2026
نیویورک/خبرگزاری آنادولو
وزارت اطلاعرسانی ونزوئلا با انتشار اطلاعیهای، اعلام کرد که شمار جانباختگان زمینلرزههای 24 ژوئن در این کشور با افزایش 50 نفر به 2645 نفر رسیده است.
بر اساس این گزارش، در دو زمینلرزه 7.2 و 7.5 ریشتری که شمال ونزوئلا را لرزاند، بیش از 12 هزار نفر زخمی و حدود 15 هزار نفر بیخانمان شدهاند.
مرکز زمینشناسی آمریکا پیشتر اعلام کرده بود این دو زمینلرزه با فاصله 39 ثانیه از یکدیگر رخ دادهاند.
برنامه توسعه سازمان ملل نیز خسارت مستقیم فیزیکی ناشی از این زلزلهها را 6.7 میلیارد دلار برآورد کرده است.
پس از وقوع این زمینلرزهها، شمار افراد اعلامشده بهعنوان مفقود از سوی خانوادهها تا 27 ژوئن از 68 هزار نفر فراتر رفته بود. با ادامه عملیات جستوجو و نجات، نگرانیها درباره افزایش شمار کشتهها و زخمیها ادامه دارد.