افزایش شمار قربانیان زلزله ونزوئلا به 2595 نفر

Sinan Doğan
03 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 03 ژوئیه 2026
کاراکاس/خبرگزاری آنادولو
دلسی رودریگز، رئیسجمهوری موقت ونزوئلا اعلام کرد که شمار جانباختگان دو زمینلرزه 7.2 و 7.5 ریشتری 24 ژوئن در شمال این کشور به 2595 نفر و تعداد زخمیها به 12 هزار و 400 نفر رسیده است.
رودریگز طی یک نشست خبری در کاراکاس گفت: نیروهای جستوجو و نجات از 33 کشور در مناطق آسیبدیده فعالیت میکنند و تاکنون 6442 نفر زنده از زیر آوار خارج شدهاند.
او ادعاهای مربوط به تاخیر دولت در امدادرسانی را رد کرد و افزود: نهادهای دولتی، نیروهای امنیتی و ارتش بلافاصله پس از وقوع زمینلرزهها به مناطق بحرانزده اعزام شدند. این اتهامها تبلیغات سیاه بوده و اولویت اصلی دولت نجات جان انسانها است.
به گفته رئیسجمهوری موقت ونزوئلا، پس از وقوع این فاجعه، رهبران 72 کشور با مقامهای ونزوئلا تماس گرفتهاند.
دولت ونزوئلا همچنین شمار افرادی را که خانههای خود را از دست دادهاند 12 هزار و 841 نفر اعلام کرده است.