مقام‌های ونزوئلا اعلام کردند که شمار جان‌باختگان دو زمین‌لرزه بزرگ 24 ژوئن به 5 هزار و 546 نفر رسیده است.

افزایش شمار قربانیان زلزله‌های ونزوئلا به 5546 نفر مقام‌های ونزوئلا اعلام کردند که شمار جان‌باختگان دو زمین‌لرزه بزرگ 24 ژوئن به 5 هزار و 546 نفر رسیده است.

بوگوتا/خبرگزاری آنادولو

مقام‌های ونزوئلا اعلام کردند که شمار جان‌باختگان دو زمین‌لرزه بزرگ 24 ژوئن در این کشور، به 5 هزار و 546 نفر و تعداد مجروحان نیز به 16 هزار و 740 تن افزایش یافته است.

بر اساس گزارش‌ها، از زمان وقوع این دو زلزله تاکنون 1500 پس‌لرزه ثبت شده است. همچنین سازمان ملل اعلام کرد حدود 650 هزار نفر، از جمله 230 هزار کودک، به طور مستقیم از این فاجعه آسیب دیده‌اند.

بانک جهانی خسارت مستقیم این زلزله‌ها را 19.6 میلیارد دلار برآورد کرده است. در حال حاضر نیز بیش از 60 هزار نفر، از جمله 30 هزار داوطلب، در عملیات امداد، آواربرداری و توزیع کمک‌های بشردوستانه مشارکت دارند.

طبق اعلام مرکز زمین‌شناسی آمریکا، این دو زمین‌لرزه با بزرگی 7.2 و 7.5 ریشتر، با فاصله 39 ثانیه از یکدیگر در ونزوئلا رخ داده‌اند.