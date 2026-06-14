افزایش شمار قربانیان حمله هوایی اسرائیل به منطقه ضاحیه بیروت

14 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 14 ژوئن 2026
بیروت/ خبرگزاری آنادولو
ارتش اسرائیل علیرغم آتشبس، منطقه ضاحیه در جنوب بیروت را هدف حمله هوایی قرار داد که بر اساس برآوردهای اولیه، 3 نفر جان باخته و 15 تن دیگر زخمی شدند.
به گزارش خبرنگار آنادولو، جنگندههای اسرائیل بدون هیچگونه هشدار قبلی، منطقه ضاحیه در جنوب پایتخت لبنان را بمباران کردند.
در پی این حمله، صدای دو انفجار شنیده شد و دود غلیظی منطقه را فرا گرفت.
ارتش اسرائیل در بیانیهای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و مدعی شد هدف مورد حمله، یکی از مواضع وابسته به حزبالله بوده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی لبنان (NNA)، یک واحد مسکونی در محله غبیری در منطقه ضاحیه هدف قرار گرفت که طی آن، دستکم 3 نفر جان باخته و 15 تن دیگر زخمی شدند.
ارتش اسرائیل از 2 مارس با آغاز حملات گسترده هوایی به لبنان، شماری از مناطق جنوب این کشور را نیز اشغال کرده بود.
دولت لبنان در آن زمان اعلام کرد شمار آوارگان ناشی از این حملات از 1 میلیون نفر فراتر رفته است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، 24 آوریل اعلام کرده بود که آتشبس موقت 10 روزه میان لبنان و اسرائیل که از 17 آوریل اجرایی شده بود، برای 3 هفته دیگر تمدید شده است.
همچنین در پی دور سوم مذاکرات لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا در روزهای 14 و 15 مه، دو طرف توافق کردند آتشبس از 17 مه به مدت 45 روز دیگر تمدید شود.
وزارت بهداشت لبنان نیز اعلام کرده است که از زمان آغاز حملات اسرائیل در 2 مارس تاکنون، 3 هزار و 756 نفر در این کشور کشته شدهاند.