در حملات شبانه ارتش اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه، دست‌کم 9 فلسطینی از جمله 3 کودک جان باختند و شمار زیادی نیز زخمی شدند.

افزایش شمار قربانیان حملات شب گذشته اسرائیل به غزه در حملات شبانه ارتش اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه، دست‌کم 9 فلسطینی از جمله 3 کودک جان باختند و شمار زیادی نیز زخمی شدند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

منابع فلسطینی اعلام کردند ارتش اسرائیل به رغم برقراری آتش‌بس، شب گذشته مناطق مختلف نوار غزه را هدف حملات هوایی و گلوله‌باران قرار داد که در نتیجه آن دست‌کم 9 فلسطینی، از جمله 3 کودک، کشته شدند.

بر اساس این گزارش، در حمله به یک منزل مسکونی در منطقه «المشاعله» در جنوب‌غربی دیرالبلح، یک زوج فلسطینی جان باختند و شماری دیگر زخمی شدند.

در منطقه «القراره» در شمال خان‌یونس نیز حمله به یک خانه به کشته شدن پدر، مادر و فرزند آنها و زخمی شدن چند نفر دیگر انجامید.

همچنین در نزدیکی برج السوسی در غرب شهر غزه، حمله به یک منزل مسکونی جان پدر، مادر و دخترشان را گرفت.

تیم‌های امداد و نجات نیز پس از حملات به شهر غزه، پیکر یک جنین را از زیر آوار خارج کردند.

خبرگزاری رسمی فلسطین «وفا»، گزارش داد گلوله‌باران اطراف میدان «الدوله» در محله الزیتون در جنوب شهر غزه ده‌ها زخمی بر جای گذاشته است.

این گزارش همچنین از پیشروی تانک‌های اسرائیلی، تیراندازی به چادرهای آوارگان در اردوگاه ابومراحل، گلوله‌باران مناطق شرقی خان‌یونس، شمال‌غرب رفح و شرق شهر غزه و نیز حملات بالگردهای اسرائیلی به شمال شهر غزه خبر داد.

منابع فلسطینی تأکید کردند ارتش اسرائیل با وجود آتش‌بس همچنان به حملات خود علیه نوار غزه ادامه می‌دهد.

وزیر دارایی اسرائیل خواستار احداث 3 شهرک جدید در مرز شمالی غزه شد

بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور خواست با احداث 3 شهرک جدید در مرز شمالی نوار غزه موافقت کند.

اسموتریچ در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که شهرک‌نشینان اسرائیل به برخی از شهرک‌هایی که پیش‌تر تخلیه شده بودند، در کرانه باختری بازگشته‌اند.

وی افزود: دولت اسرائیل در نظر دارد 3 شهرک جدید در مرز شمالی نوار غزه احداث کند و از نتانیاهو خواست این طرح را تایید کند.

وزیر دارایی اسرائیل همچنین مدعی شد که این کشور علاوه بر بازگشت به شهرک‌هایی که در سال 2005 تخلیه شده بودند، شهرک‌های بیشتری نیز در کرانه باختری ایجاد خواهد کرد.

طرح موسوم به «جدایی» در سال 2005 توسط دولت وقت اسرائیل به نخست‌وزیری آریل شارون اجرا شد که بر اساس آن، شهرک‌های اسرائیلی در نوار غزه و 4 شهرک در شمال کرانه باختری تخلیه شدند.

پارلمان اسرائیل در مارس 2024 با تصویب قانونی جدید، قانون اجرای طرح جدایی را لغو کرد.

مقام‌های فلسطینی سال‌هاست از جامعه جهانی خواسته‌اند برای توقف شهرک‌سازی اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین، که از سوی سازمان ملل «غیرقانونی» توصیف شده است، بر اسرائیل فشار وارد کند.

بر اساس آمار منتشرشده، حدود 750 هزار شهرک‌نشین اسرائیلی در 141 شهرک و 224 کانون شهرک‌سازی غیرقانونی در کرانه باختری و حدود 250 هزار شهرک‌نشین دیگر در قدس شرقی سکونت دارند.