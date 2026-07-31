31 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 31 ژوئیه 2026
استانبول / خبرگزاری آنادولو
طبق گزارش روزنامه اسپانیایی «ال پایس» و به نقل از منابع پلیس، تعداد کشتهشدگان مهاجران غیرقانونی که هنگام تلاش برای عبور از شهر فنیدق در شمال مراکش به سبته، قلمرو اسپانیایی در شمال آفریقا، جان خود را از دست دادهاند، به 27 نفر افزایش یافته است.
پیش از این اعلام شده بود که 19 مهاجر غیرقانونی در جریان تلاش برای عبور از مرز مراکش به سبته جان باختهاند.
بر پایه گزارش رسانههای بینالمللی، وزارت کشور اسپانیا اعلام کرده است که برآورد میشود طی 24 ساعت گذشته بیش از 49 هزار نفر با شنا یا از طریق مسیر زمینی وارد سبته (سئوتا) شده باشند.
در همین راستا، نیروهای امنیتی مراکش به منظور جلوگیری از رسیدن مهاجران غیرقانونی به سبته، جادههای منتهی به شهر فنیدق را مسدود کردهاند. با این وجود، تجمعهایی در نزدیکی مرز سبته شکل گرفته و شماری از مهاجران همچنان در تلاش هستند تا از مسیر ساحلی و با عبور از موانع امنیتی وارد این شهر شوند.
شهر فنیدق در مراکش که مهاجران از آن بهعنوان یکی از نقاط اصلی عبور استفاده میکنند، در مجاورت مرز سبته قرار دارد.