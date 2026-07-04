Adam Abu-bashal, Halil Silahşör
04 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 04 ژوئیه 2026
آبوجا/ خبرگزاری آنادولو
سازمان ملی مدیریت بحران غنا اعلام کرد که بر اثر وقوع سیل ناشی از بارندگیهای شدید در این کشور، تاکنون 34 نفر جان خود را از دست دادهاند.
ریچارد آمو یارته، مدیر سازمان ملی مدیریت بحران غنا (NADMO)، طی بیانیهای اعلام کرد که در پی بارشهای شدید که از 28 ژوئن آغاز شده است، علاوه بر آکرا، پایتخت این کشور، 6 ولایت دیگر نیز درگیر سیلاب شدهاند.
یارته با اشاره به اینکه شمار جانباختگان سیل به 34 نفر رسیده است، خاطرنشان کرد که تعداد زیادی از شهروندان نیز مجروح شدهاند.
وی با بیان اینکه بیش از 10 هزار خانوار تحت تاثیر سیل قرار گرفتهاند، تصریح کرد که 89 هزار و 736 نفر در کشور آواره و مجبور به ترک خانههای خود شدهاند.
بر اثر سیلابهای ناشی از بارندگیهای شدید که از 28 ژوئن در غنا ادامه دارد، شمار زیادی از افراد نیز مفقود شده بودند.
دولت غنا پس از وقوع این سیلابها، نسبت به احتمال شیوع بیماریهای عفونی از جمله وبا، مالاریا و اسهال به شهروندان هشدار داده است.