شرکت آسلسان مراکز تولید و آزمایش «مهمات هوشمند و سیستم‌های زیرآبی» خود را که با سرمایه‌گذاری 40 میلیون دلاری تکمیل شده، راه‌اندازی کرد.

افزایش تصاعدی ظرفیت تولید مهمات هوشمند و سیستم‌های زیرآبی ترکیه شرکت آسلسان مراکز تولید و آزمایش «مهمات هوشمند و سیستم‌های زیرآبی» خود را که با سرمایه‌گذاری 40 میلیون دلاری تکمیل شده، راه‌اندازی کرد.

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

شرکت آسلسان همچنان به اجرای سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک برای پاسخگویی به حجم فزاینده سفارشات و تقویت زیرساخت‌های تولیدی ترکیه ادامه می‌دهد.

در این راستا، آسلسان در بیانیه‌ای از راه‌اندازی «مراکز تولید و آزمایش مهمات هوشمند و سیستم‌های زیرآبی» با مساحت 17 هزار و 360 متر مربع و با سرمایه‌گذاری 40 میلیون دلاری خبر داد.

با راه‌اندازی این تأسیسات، زیرساخت‌های رباتیک و اتوماسیون ترکیه در تولید سیستم‌های دفاعی هوایی و دریایی به طور قابل توجهی تقویت شده است.

این تأسیسات که به تولید انبوه کمک زیادی خواهند کرد، ظرفیت تحویل، سرعت و قابلیت‌های کیفی آسلسان را افزایش داده‌اند.

پروژه‌های آسلسان در این زمینه برای صنعت دفاعی داخلی و ملی ترکیه از اهمیت بالایی برخوردار است.