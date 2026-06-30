30 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 30 ژوئن 2026
آنکارا / خبرگزاری آنادولو
شرکت آسلسان همچنان به اجرای سرمایهگذاریهای استراتژیک برای پاسخگویی به حجم فزاینده سفارشات و تقویت زیرساختهای تولیدی ترکیه ادامه میدهد.
در این راستا، آسلسان در بیانیهای از راهاندازی «مراکز تولید و آزمایش مهمات هوشمند و سیستمهای زیرآبی» با مساحت 17 هزار و 360 متر مربع و با سرمایهگذاری 40 میلیون دلاری خبر داد.
با راهاندازی این تأسیسات، زیرساختهای رباتیک و اتوماسیون ترکیه در تولید سیستمهای دفاعی هوایی و دریایی به طور قابل توجهی تقویت شده است.
این تأسیسات که به تولید انبوه کمک زیادی خواهند کرد، ظرفیت تحویل، سرعت و قابلیتهای کیفی آسلسان را افزایش دادهاند.
پروژههای آسلسان در این زمینه برای صنعت دفاعی داخلی و ملی ترکیه از اهمیت بالایی برخوردار است.