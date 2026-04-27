افزایش بی‌سابقه هزینه‌های نظامی در منطقه آسیا-اقیانوسیه در سال 2025 گزارش موسسه SIPRI نشان می‌دهد هزینه‌های نظامی در منطقه آسیا-اقیانوسیه در سال 2025 با رشد 8.1 درصدی به 681 میلیارد دلار رسیده و سریع‌ترین افزایش خود از سال 2009 را ثبت کرده است.

پکن/خبرگزاری آنادولو

بر اساس گزارش سالانه «روندهای هزینه‌های نظامی در جهان» منتشرشده توسط مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم (SIPRI)، مجموع هزینه‌های نظامی کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه (به‌جز خاورمیانه) در سال 2025 به 681 میلیارد دلار رسیده است.

در این گزارش آمده است که هزینه‌های نظامی این منطقه با افزایش سالانه 8.1 درصدی، سریع‌ترین رشد از سال 2009 را ثبت کرده و 24 درصد از کل هزینه‌های نظامی جهان را تشکیل می‌دهد.

همچنین تاکید شده که در تمامی زیرمناطق شامل آسیای مرکزی، شرق آسیا، جنوب آسیا، جنوب‌شرق آسیا و اقیانوسیه، افزایش هزینه‌های نظامی مشاهده شده که نشان‌دهنده رشد سریع استقرارهای نظامی است.

در بخش مربوط به چین آمده است که این کشور به‌عنوان دومین کشور جهان از نظر هزینه‌های نظامی پس از آمریکا، در سال 2025 با افزایش 7,4 درصدی، بودجه دفاعی خود را به 336 میلیارد دلار رسانده است.

نسبت این هزینه‌ها به تولید ناخالص داخلی چین 1.7 درصد اعلام شده است. گزارش همچنین اشاره می‌کند که افزایش هزینه‌های نظامی چین به مدت 31 سال متوالی ادامه داشته که طولانی‌ترین روند افزایشی در میان کشورها محسوب می‌شود.

بر اساس گزارش فوق با وجود اجرای کارزار مبارزه با فساد در ارتش و صنایع دفاعی چین در سال 2025، که منجر به برکناری شماری از مقامات ارشد شد، روند افزایش هزینه‌ها ادامه یافته است.

در مجموع، هزینه‌های نظامی چین در 10 سال گذشته 62 درصد افزایش داشته و در راستای هدف مدرن‌سازی کامل ارتش تا سال 2035 پیش می‌رود.

در بخش هند و پاکستان آمده است که هند، پنجمین کشور جهان از نظر هزینه‌های نظامی، در سال 2025 با افزایش 8,9 درصدی، بودجه دفاعی خود را به 92.1 میلیارد دلار رسانده است.

این افزایش تا حدی ناشی از درگیری هوایی با پاکستان در ماه مه 2025 بوده است. در همین حال، هزینه‌های دفاعی پاکستان نیز با رشد 11 درصدی به 11.9 میلیارد دلار رسیده است.

در ادامه گزارش آمده است که هزینه‌های نظامی ژاپن با افزایش 9.7 درصدی به 62.2 میلیارد دلار رسیده و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی با 1.4 درصد، به بالاترین سطح از سال 1958 رسیده است.

همچنین هزینه‌های دفاعی این کشور در 10 سال گذشته 61 درصد افزایش یافته که عمدتاً ناشی از نگرانی‌ها نسبت به چین و کره شمالی است.

در مورد کره جنوبی نیز گزارش می‌گوید هزینه‌های دفاعی این کشور در سال 2025 با افزایش 2.6 درصدی به 47.8 میلیارد دلار رسیده و سئول همچنان در حال سرمایه‌گذاری در سامانه‌های دفاع موشکی و توانمندی‌های حمله پیشگیرانه و متقابل در برابر تهدیدات هسته‌ای و موشکی کره شمالی است.

همچنین تایوان که با چین اختلاف حاکمیتی دارد، در سال 2025 هزینه‌های نظامی خود را با افزایش 14 درصدی به 18.2 میلیارد دلار رسانده که سریع‌ترین رشد از سال 1988 محسوب می‌شود.

این افزایش در پاسخ به تنش‌های فزاینده در تنگه تایوان و رزمایش‌های نظامی چین در اطراف این جزیره ارزیابی شده است.