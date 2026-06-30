افزایش بی‌سابقه دمای هوا و آب شدن یخچال‌های طبیعی کوه‌های آلپ افزایش بی‌سابقه دمای هوا که امسال زودتر از زمان معمول آغاز شده، باعث ذوب یخچال‌های طبیعی در کوه‌های آلپ در سوئیس شده است.

ژنو/ محمد اقبال ارسلان / خبرگزاری آنادولو

ماتیاس هاس، مدیر نظارت بر یخچال‌های طبیعی در سوئیس (GLAMOS) در گفت‌وگو با خبرنگار آنادولو در مورد موج گرمایی که سوئیس را تحت تأثیر قرار داده، هشدار داد که یخچال‌های طبیعی تا پایان تابستان در معرض خطر ناپدید شدن دائمی هستند.

او گفت: موج گرمایی که اروپا و سوئیس را تحت تأثیر قرار داده و رکوردی را برای ماه ژوئن ثبت کرده است، باعث ذوب بی‌سابقه یخچال‌های طبیعی در آلپ شده است.

هاس با بیان اینکه اروپا روزهای بسیار گرمی را سپری می‌کند، اظهار داشت: بسیاری از رکوردهای بلندمدت شکسته شده‌اند و علاوه بر این، این موج گرما بسیار طولانی است. علم به وضوح نشان می‌دهد که تنها تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی، چنین موج‌های گرمای شدید و طولانی مدتی را ممکن می‌سازد. سناریوهای مربوط به آینده نیز نشان می‌دهند که این نوع آب و هوا بیشتر رخ خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد که چنین موج گرمایی معمولاً در ماه‌های جولای یا آگوست پیش‌بینی می‌شود، اما امسال کمی زودتر شروع شده است.

هاس گفت: معمولاً می‌گفتیم که جولای و آگوست گرم‌ترین ماه‌ها در اروپا هستند، اما در سال‌های اخیر شاهد شروع دوره‌های گرما از ژوئن یا حتی مه بوده‌ایم. بنابراین شاهد تمدید این دوره گرم تابستان هستیم.

وی افزود که اثرات منفی این دوره‌های طولانی‌مدت گرما در حال افزایش است.

هاس با اشاره به اینکه موج‌های گرما پدیده کاملاً جدیدی نیستند، گفت: ما در گذشته موج‌های گرما را تجربه کرده‌ایم، اما تغییرات اقلیمی همه چیز را به سطح جدیدی سوق می‌دهد.

مدیر نظارت بر یخچال‌های طبیعی در سوئیس با تأکید بر اینکه میانگین دما در سطوح بالاتری قرار دارد و موج‌های گرمایی رکوردشکنی در حال وقوع هستند، خاطرنشان کرد که عواملی مانند تغییرات اقلیمی و همچنین تأثیر مستقیم‌تر خورشید بر سطح زمین و سهم آن در گرمایش، باعث این دمای بالا می‌شوند.

هاس با بیان اینکه یخچال‌های طبیعی در کوه‌های آلپ سوئیس به دلیل دمای بالا سریع‌تر ذوب می‌شوند، گفت که یخچال‌های طبیعی از برف و یخ منجمد ساخته شده‌اند و وقتی هوا گرم است سریع‌تر آب می‌شوند.

او گفت: ما در حال حاضر شاهد میزان بی‌سابقه‌ای از ذوب شدن یخ در کوه‌های آلپ هستیم. من در روزهای اخیر در منطقه یخچال‌های طبیعی بوده‌ام و واقعاً چشمگیر است که می‌بینیم ضخامت یخ با چه سرعتی در حال کاهش است. حتی یخچال‌های طبیعی سوئیس به تنهایی در هر شش ثانیه، روز و شب، به اندازه‌ای یخ و برف از دست می‌دهند که می‌توانند یک استخر شنای المپیک را پر کنند.