افزایش آمار جان‌باختگان زلزله ونزوئلا به 3811 نفر شمار قربانیان دو زلزله سهمگین اخیر در ونزوئلا با تایید مقامات رسمی این کشور به 3811 نفر افزایش یافت.

کاراکاس/ خبرگزاری آنادولو



خورخه رودریگز، رئیس مجلس ملی ونزوئلا در یک نشست خبری در کاراکاس، پایتخت این کشور اعلام کرد که با جان باختن 126 تن دیگر از مجروحان، شمار تلفات این حادثه به 3811 نفر رسیده است.

وی همچنین تعداد مجروحان را 16740 نفر اعلام کرد و افزود که در پی این دو زمین‌لرزه پیاپی، 17907 نفر بی‌خانمان شده‌اند.

به گفته رودریگز، در حال حاضر 4388 نیروی امداد و نجات بین‌المللی در کنار نیروهای مسلح، پلیس، شهرداری‌ها، آتش‌نشانی و دفاع غیرنظامی ونزوئلا مشغول به کار هستند و در مجموع 30076 پرسنل در میدان عملیات حضور دارند.

از سوی دیگر، هکتور رودریگز، وزیر آموزش ونزوئلا نیز اظهار داشت که دست‌کم 16686 نفر در 87 مرکز اسکان موقت که توسط دولت برپا شده است، اسکان داده شده‌اند.

در همین حال، هلال احمر ترکیه با همکاری صلیب سرخ ونزوئلا، 500 بسته بهداشتی را در کمپ چادری منطقه «پلایا گرانده» در لاگوآیرا توزیع کرد و آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه (تیکا) نیز تجهیزات و کمک‌های بشردوستانه متعددی را به مناطق زلزله‌زده ارسال کرده است.

این دو زمین‌لرزه به بزرگی 7.2 و 7.5 ریشتر با فاصله تنها 39 ثانیه از یکدیگر در تاریخ 24 ژوئن ونزوئلا را لرزاندند.



برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) خسارت فیزیکی مستقیم این فاجعه را 6.7 میلیارد دلار برآورد کرده است و با توجه به ادامه عملیات آواربرداری، احتمال افزایش دوباره آمار تلفات وجود دارد.

