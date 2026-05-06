افت شدید قیمت نفت پس از تعلیق «پروژه آزادی» توسط ترامپ

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

قیمت نفت خام برنت پس از اعلام توقف موقت اجرای «پروژه آزادی» از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با 6.06 درصد کاهش در سطح 103.21 دلار در هر بشکه قرار گرفت.

قیمت هر بشکه نفت برنت در پایان معاملات روز گذشته تا سطح 114.44 دلار افزایش یافت و روز را با قیمت 109.87 دلار به پایان برد.

هر بشکه نفت خام برنت امروز چهارشنبه، ششم می 2026 در بازارهای جهانی انرژی با 6.06 درصد افت به قیمت 113.21 دلار معامله شد.

بهای هر بشکه نفت وست تگزاس نیز هم اکنون در سطح 96 دلار قرار دارد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا شب گذشته در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی درباره آخرین وضعیت «پروژه آزادی» در تنگه هرمز اعلام کرد که تصمیم گرفته‌ اجرای این طرح را که به‌عنوان تلاشی برای کمک به عبور کشتی‌های گرفتار در تنگه هرمز توصیف شده بود، به‌طور موقت متوقف کند.

ترامپ نوشت: «به درخواست پاکستان و سایر کشورها، با توجه به موفقیت‌های بزرگ نظامی که در عملیات علیه ایران به دست آورده‌ایم و همچنین پیشرفت قابل‌توجه در مسیر دستیابی به یک توافق کامل و نهایی با نمایندگان ایران، در حالی که محاصره به‌طور کامل همچنان برقرار است، به‌طور متقابل تصمیم گرفتیم «پروژه آزادی» را برای مدت کوتاهی متوقف کنیم تا ببینیم آیا توافق نهایی میان طرف‌ها قابل نهایی‌سازی و امضا خواهد بود یا خیر».

گفتنی است، ترامپ پیش‌تر اعلام کرده بود که از چهارم مه، به کشتی‌های متعلق به کشورهای «بی‌طرف» که در تنگه هرمز گرفتار شده و ارتباطی با بحران خاورمیانه ندارند، برای عبور از این تنگه کمک خواهند کرد و این اقدام را «پروژه آزادی» نامیده بود.