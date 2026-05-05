Mahmut Çil
05 مه 2026•بهروزرسانی: 05 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
بازارهای سهام آسیا امروز سهشنبه، 5 مه 2026 با افزایش نگرانیها نسبت به تشدید تنشها در خاورمیانه با روندی منفی آغاز به کار کردند.
در عین حال، به دلیل تعطیلات رسمی در برخی کشورهای منطقه، حجم معاملات محدود گزارش شده است.
تحولات مربوط به تنگه هرمز و افزایش تنشهای لفظی میان آمریکا و ایران، بار دیگر ریسک ژئوپلیتیکی در بازارهای جهانی را افزایش داده است.
همزمان، اظهارات مقامات آمریکایی و ایرانی درباره امنیت کشتیرانی در این آبراه استراتژیک بر فضای بازارها سایه انداخته است.
بازارهای سهام در ژاپن، کره جنوبی و چین به دلیل تعطیلات رسمی فعالیت نداشتند.
شاخص «هنگ سنگ» بورس هنگ کنگ نیز با کاهش 1.1 درصدی به 25,818 واحد افت کرد.
شاخص سانسکس بورس هند با افت 0.9 درصدی به 76,544 واحد دست یافت.