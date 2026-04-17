افت ارزش سهام در اکثر بازارهای بورس آسیا

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

​​​​​​​شاخص‌های اصلی اکثر بازارهای بورس کشورهای آسیایی امروز جمعه، 17 آوریل 2026 معاملات خود را با سقوط ارزش سهام آغاز کردند.

شاخص ترکیبی شانگهای چین با افت 0.1 درصدی در سطح 4,053 واحد قرار گرفت.

شاخص «نیکی 225» بورس ژاپن با کاهش 1.1 درصدی در سطح 58,894 واحد قرار گرفت.

همچنین شاخص «کوسپی» بورس کره جنوبی با سقوط 0.5 درصدی به 6,197 واحد و شاخص «هنگ سنگ» بورس هنگ کنگ نیز با کاهش 1.2 درصدی به 26,085 واحد افت کردند.

با این حال، شاخص سانسکس بورس هند با رشد 0.4 درصدی به 78 هزار و 311 واحد دست یافت.