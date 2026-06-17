17 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 17 ژوئن 2026
بوگوتا/خبرگزاری آنادولو
دانیل نوبوآ، رئیسجمهور اکوادور در پی تشدید مشکلات امنیتی و ناآرامیهای جدی داخلی در مناطق مختلف این کشور وضعیت فوقالعاده اعلام کرد.
بر اساس گزارش رسانههای محلی، نوبوآ با امضای فرمانی، وضعیت فوقالعاده 60 روزهای را در 10 استان و 3 شهر به اجرا گذاشته است.
در این فرمان آمده است که وضعیت فوقالعاده به نیروهای امنیتی اختیار میدهد تا برای تامین امنیت داخلی، برقراری نظم عمومی و تضمین امنیت شهروندان در مناطق مشمول، مداخله کنند.
این اقدام با هدف پیشگیری، مقابله و خنثیسازی جرائم و فعالیتهای غیرقانونی انجام میشود که بر حقوق، آزادیها و تضمینهای قانونی شهروندان تاثیر منفی میگذارند.
فرمان مذکور همچنین مصونیت حریم خصوصی منازل را به حالت تعلیق درآورده و به نیروهای امنیتی اجازه میدهد در صورت ظن به فعالیتهای غیرقانونی، وارد منازل مسکونی شده و بازرسی انجام دهند.
رئیسجمهور اکوادور پیش از این نیز در دورههای مختلف و در واکنش به افزایش خشونتها، سه بار وضعیت فوقالعاده اعلام کرده بود.
بر اساس آمار وزارت کشور اکوادور، این کشور سال 2025 را با حدود 9300 مورد قتل به پایان رساند که بالاترین رقم ثبتشده در تاریخ این کشور محسوب میشود؛ آماری که اکوادور را در زمره کشورهای دارای بالاترین نرخ قتل در آمریکای لاتین قرار داده است.