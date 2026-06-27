اعلام نتایج نهایی انتخابات زودهنگام پارلمانی کوزوو

پریشتینه/خبرگزاری آنادولو

بر اساس نتایج رسمی «کمیسیون مرکزی انتخابات» کوزوو، جنبش «تعیین سرنوشت» به رهبری آلبین کورتی، نخست‌وزیر کنونی این کشور با کسب 47.13 درصد آرا در جایگاه نخست انتخابات زودهنگام پارلمانی هفتم ژوئن قرار گرفت.

حزب دموکراتیک کوزوو با 19.44 درصد، اتحادیه دموکراتیک کوزوو با 16.69 درصد و ائتلاف برای آینده کوزوو با 6.74 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. حزب دموکراتیک ترک‌های کوزوو نیز 0.7 درصد آرا را به دست آورد.

از مجموع 100 کرسی عمومی پارلمان 120 نفره کوزوو، جنبش تعیین سرنوشت 53 کرسی، حزب دموکراتیک کوزوو 22 کرسی، اتحادیه دموکراتیک کوزوو 18 کرسی و ائتلاف برای آینده کوزوو 7 کرسی کسب کردند.

20 کرسی دیگر پارلمان به جوامع غیرِاکثریت اختصاص دارد. در این میان، فهرست صرب 9 کرسی و حزب دموکراتیک ترک‌های کوزوو 2 کرسی به دست آوردند. فکریم دامکا، رئیس این حزب، و فاطمه تاچی به‌عنوان نمایندگان جامعه ترک وارد پارلمان خواهند شد.

پس از قطعی‌شدن نتایج، گفت‌وگوهای ائتلافی میان احزاب آغاز خواهد شد. تشکیل دولت جدید به کسب دست‌کم 61 رای در پارلمان نیاز دارد.

حزب «جنبش تعیین سرنوشت» می‌تواند با حمایت احزاب نماینده جوامع اقلیت، از جمله حزب دموکراتیک ترک‌های کوزوو، دولت تشکیل دهد. بااین‌حال، برای انتخاب رئیس‌جمهور جدید که به اکثریت دوسوم پارلمان نیاز دارد، این حزب ناگزیر خواهد بود با احزاب بزرگ مخالف وارد مذاکره شود.

این سومین انتخابات عمومی کوزوو در 16 ماه گذشته بود. پارلمان این کشور پس از آن منحل شد که نمایندگان نتوانستند در مهلت مقرر قانون اساسی، رئیس‌جمهور جدید را انتخاب کنند.