اعلام تلفات جدید حشدالشعبی در پی حملات هوایی آمریکا و عربستان در عراق

29 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 29 ژوئیه 2026
استانبول / خبرگزاری آنادولو
گروه حشدالشعبی عراق با انتشار بیانیهای رسمی اعلام کرد که در پی حملات آمریکا و عربستان سعودی به مواضع آنها در مناطق مختلف عراق، حداقل 20 نفر از نیروهای این سازمان کشته و 32 تن دیگر مجروح شدهاند.
در این بیانیه آمده است که حملات مشترک آمریکا و عربستان سعودی، مراکز رسمی حشدالشعبی را در استانهای بغداد، واسط، نینوا، بصره، کرکوک، کربلا و دیاله هدف قرار داده است.
بر اساس اطلاعات مندرج در این بیانیه، در نتیجه این حملات برخی از مراکز، خودروها و تجهیزات نظامی متعلق به حشدالشعبی دچار آسیب و خسارت شدهاند.
حشدالشعبی همچنین تاکید کرده است که ارزیابی میزان خسارات وارده و روند تأیید اطلاعات مربوط به این حوادث همچنان ادامه دارد، اما طبق یافتههای اولیه، آمار تلفات و جراحات به حداقل 20 کشته و 32 زخمی رسیده است.