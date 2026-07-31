اعلام آمادگی اتحادیه اروپا برای حمایت از اسپانیا در مقابله با مهاجران غیرقانونی

31 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 31 ژوئیه 2026
پریشتینه/خبرگزاری آنادولو
ماگنوس برونر، کمیسر امور داخلی و مهاجرت کمیسیون اروپا با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که اتحادیه اروپا در پی تلاش مهاجران غیرقانونی برای عبور از مراکش به قلمرو اسپانیا در شمال آفریقا، آماده حمایت از این کشور است.
برونر در این پیام خاطرنشان کرد: «حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه، بخش مهمی از تلاشهای ما برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی است. در ارتباط با تحولات سئوتا با مقامهای ذیربط در تماس هستیم.»
وی با بیان اینکه آمادگی اتحادیه اروپا برای افزایش حمایتها را به فرناندو گرانده مارلاسکا، وزیر کشور اسپانیا اطلاع داده است، تصریح کرد: این حمایت میتواند کمکهای آژانس مرزبانی و گارد ساحلی اروپا را نیز شامل شود.
کمیسر اتحادیه اروپا همچنین افزود که تماسها با مقامهای مراکش برای جلوگیری از استفاده از مسیرهای خطرناک مهاجرتی همچنان ادامه دارد.
پیشتر نیروهای امنیتی با بیش از 800 مهاجر غیرقانونی که قصد داشتند از سواحل شهر کاستیخوس در مراکش با شنا خود را به سئوتا برسانند، مقابله کرده بودند.
در همین راستا، پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا اعلام کرده است که دولت همه امکانات موجود را برای مدیریت این حادثه بسیج کرده است.
دولت اسپانیا همچنین در پی افزایش تلاشها برای ورود غیرقانونی به سئوتا، تصمیم گرفته است نیروهای مسلح را برای تامین امنیت در این منطقه مستقر کند.