اعزام ناو هواپیمابر شارل دوگل به دریای سرخ وزیر مشاور در امور نیروهای مسلح فرانسه اعلام کرد که ناو هواپیمابر شارل دوگل به دریای سرخ اعزام شده است.

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

آلیس روفو، وزیر مشاور در امور نیروهای مسلح فرانسه در برنامه‌ای در شبکه بی‌ام‌اف تی وی، اظهار داشت که ناو هواپیمابر شارل دوگل، دریای مدیترانه را ترک کرده است.

روفو گفت: در حال حاضر، ناو هواپیمابر از کانال سوئز عبور کرده و در دریای سرخ است.

او با بیان اینکه فرانسه آماده است تا مسئولیت خود را برای تضمین امنیت ترافیک دریایی در منطقه انجام دهد، گفت: عبور (شارل دوگل) از کانال سوئز و حرکت آن به سمت دریای سرخ، نشانه محکمی از تمایل ما برای اقدام جهت تضمین آزادی دریانوردی در تنگه هرمز است.