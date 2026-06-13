اعتراض هند به کشته شدن شهروندان خود طی حمله آمریکا به یک کشتی در دریای عمان

Dildar Baykan Atalay
13 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 13 ژوئن 2026
آنکارا / خبرگزاری آنادولو
سوبرامانیام جایشانکار، وزیر امور خارجه هند در تماس تلفنی با مارکو روبیو، همتای آمریکایی خود، به حمله ارتش آمریکا به نفتکش «امتی ستبللو» با پرچم پالائو در آبهای نزدیک عمان و کشته شدن 3 هندی طی این حمله، اعتراض کرد.
جایشانکار با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی، نوشت: بار دیگر اعتراض شدید خود را نسبت به حملاتی که در دریای عمان به کشته شدن سه دریانورد هندی منجر شد، مطرح کردم. چنین اقدامات مرگباری علیه کشتیهای تجاری مشروع نیست.
گفتنی است، سارباناندا سونووال، وزیر بنادر، کشتیرانی و آبراههای هند، پیشتر اعلام کرده بود در حمله ارتش آمریکا به نفتکش «امتی ستبللو» در آبهای نزدیک عمان، سه دریانورد جان خود را از دست دادند. این نفتکش با پرچم پالائو حرکت میکرد و تمامی 24 عضو خدمه آن شهروند هند بودند.
روزنامه «تایمز آو ایندیا» نیز گزارش داده بود که نیروی دریایی عمان با هماهنگی سفارت هند در مسقط، 21 عضو باقیمانده خدمه این نفتکش را نجات داده است.
منابع رسمی در گفتوگو با خبرگزاری آنادولو اعلام کردند که وزارت امور خارجه هند برای دومین بار در هفته جاری، کاردار آمریکا را احضار و یادداشت اعتراضی خود را درباره حملات به کشتیها در آبهای نزدیک عمان تسلیم کرده است.