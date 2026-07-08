Amer Fouad Fouad Solyman?Halil Silahşör
08 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 08 ژوئیه 2026
قاهره/ خبرگزاری آنادولو
تیم ملی فوتبال مصر در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی 2026 با وجود ارائه یک بازی شجاعانه و پیش افتادن با نتیجه 2-0، در دقایق پایانی با حساب 3-2 مغلوب آرژانتین شد و از گردونه رقابتها کنار رفت.
حسام حسن، سرمربی مصر و بازیکنان این تیم، فرانسوا لتکسیه، داور فرانسوی مسابقه را به اتخاذ تصامیم ناعادلانه و نادیده گرفتن پنالتی روی محمد صلاح به دلیل «انگیزههای تجاری و بازاریابی فیفا» متهم کردند.
با این حال، عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور و وزیر ورزش مصر با انتشار پیامهایی از عملکرد تاریخی و حماسی بازیکنان قدردانی کردند؛ آرژانتین نیز در مرحله بعد به مصاف سوئیس خواهد رفت.
در همین راستا، حسام حسن در نشست خبری پس از بازی با انتقاد شدید از رویکرد تجاری حاکم بر مسابقات گفت که قهرمان جهان از حمایتهای همهجانبه مارکتینگ برخوردار است تا مسی و آرژانتین حتماً در جام باقی بمانند و مصر قربانی این سیاستها شده است.
همچنین مصطفی زیکو، مهاجم مصر نیز با چشمانی اشکبار اعلام کرد که داور ناعادلانه زحمات یک ملت را به باد داد و از پیش مشخص بود که نمیخواهند مصر برنده این دیدار باشد.