استانبول/خبرگزاری آنادولو

امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل متحد، طی نامه‌ای رسمی به دبیرکل و رئیس شورای امنیت، اقدام ایالات متحده در توقیف کشتی‌های تجاری ایرانی را محکوم کرد و آن را مغایر با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل خواند.

وی در این نامه با اشاره به توقیف کشتی‌های «ام.تی مجستیک» و «ام.تی تیفانی» تصریح کرد که این تحرکات به سبک دزدی دریایی صورت گرفته و حتی از سوی یک دادستان آمریکایی نیز مورد تایید قرار گرفته است. به گفته ایروانی، در جریان این عملیات غیرقانونی، حدود 3.8 میلیون بشکه نفت ایران توقیف شده است.

نماینده ایران خاطرنشان کرد که نیروهای آمریکایی با رهگیری و توقیف این کشتی‌ها در آب‌های آزاد، مرتکب نقض منشور سازمان ملل متحد، به‌ویژه اصل منع توسل به زور شده‌اند. وی افزود که این اقدام در چارچوب تعریف «تجاوز» بر اساس قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل قابل ارزیابی است.

ایروانی با بیان اینکه چنین رفتارهایی مصداق بارز «تروریسم دولتی» و مداخله غیرقانونی در تجارت بین‌المللی است، آن را تهدیدی جدی برای امنیت دریانوردی و صلح منطقه‌ای دانست.

وی در پایان با تاکید بر این موضوع که ایران بر اساس حقوق بین‌الملل حق پاسخگویی به این اقدامات را برای خود محفوظ می‌داند، از شورای امنیت درخواست کرد تا ضمن محکوم کردن این تحرکات، ایالات متحده را به توقف فوری آن‌ها و آزادسازی بدون قید و شرط کشتی‌ها، محموله‌ها و اموال توقیف‌شده ملزم نماید.

