هزاران نفر در کره جنوبی در اعتراض به کمبود برگه‌های رای در برخی مناطق سئول در جریان انتخابات محلی و انتخابات میان‌دوره‌ای پارلمانی، با برگزاری تجمعاتی خواستار ابطال و برگزاری مجدد انتخابات شدند.

اعتراضات گسترده در کره جنوبی به کمبود برگه‌های رای در انتخابات محلی هزاران نفر در کره جنوبی در اعتراض به کمبود برگه‌های رای در برخی مناطق سئول در جریان انتخابات محلی و انتخابات میان‌دوره‌ای پارلمانی، با برگزاری تجمعاتی خواستار ابطال و برگزاری مجدد انتخابات شدند.

سئول/ خبرگزاری آنادولو

هزاران نفر در کره جنوبی در اعتراض به کمبود برگه‌های رای در جریان انتخابات محلی 3 ژوئن و انتخابات میان‌دوره‌ای پارلمانی، در برخی مناطق پایتخت این کشور تجمع کردند.

بر اساس گزارش (یونهاپ)، پلیس سئول اعلام کرد حدود 3000 نفر در اطراف سالن هندبال المپیک در پایتخت گرد هم آمدند.

معترضان در بیرون از سالن محل نگهداری برگه‌های رأی با سر دادن شعارهایی، به دلیل کمبود برگه‌ها خواستار «تقلبی بودن انتخابات» و برگزاری مجدد آن شدند.

پلیس همچنین اعلام کرد که روز گذشته نیز حدود 30000 نفر در همین منطقه تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند.

در همین حال، رئیس حزب اپوزیسیون اصلی «قدرت مردم» (PPP)، جانگ دونگ-هیوک اعلام کرد که «نارضایتی عمومی به سطحی رسیده که نمی‌توان آن را نادیده گرفت» و درخواست کرده است با رئیس‌جمهور لی جه میونگ در این خصوص دیدار کند.

گفتنی است، در 3 ژوئن در کره جنوبی انتخابات محلی و میان‌دوره‌ای پارلمانی برگزار شد که در آن حزب دموکرات حاکم پیروز شد.

با این حال در برخی حوزه‌ها از جمله مناطق سونگپا و گانگنام در سئول، کمبود برگه‌های رأی گزارش شد و در برخی مراکز رأی‌گیری، روند رأی‌گیری به طور موقت متوقف شد.

گزارش‌ها حاکی است برخی رای‌دهندگان پس از ساعت‌ها انتظار، بدون امکان رای دادن محل را ترک کردند.

در پی این حوادث، روه ته-آک، رئیس کمیسیون ملی انتخابات کره جنوبی در 5 ژوئن استعفا کرد.