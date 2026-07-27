اعتراضات مردمی به بحران برق در مناطق مختلف طرابلس شهروندان لیبی در چندین منطقه از طرابلس در اعتراض به قطعی‌های مکرر برق دست به تجمع زدند و شماری از معترضان با مسدود کردن جاده‌ها و اعلام نافرمانی مدنی، خواستار رسیدگی به بحران برق شدند.