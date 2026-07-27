اعتراضات مردمی به بحران برق در مناطق مختلف طرابلس

27 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 27 ژوئیه 2026
طرابلس/خبرگزاری آنادولو
ساکنان مناطق مختلف پایتخت لیبی در اعتراض به قطعیهای مکرر برق که حدود یک ماه است ادامه دارد، تجمعهای اعتراضی برگزار کردند.
معترضان در منطقه جنزور با بستن جاده ساحلی، اعتراض خود را به قطعیهای برق ابراز کردند. در منطقه تاجورا نیز شماری از شهروندان در اعتراض به وضعیت برق تجمع کردند.
همچنین معترضان در مناطق الزاویه الدهمانی و سوق الجمعه با برگزاری تجمع، اعلام نافرمانی مدنی کردند.
شب گذشته نیز در منطقه سوق الجمعه تظاهرات مشابهی برگزار شده بود.
بر اساس گزارشها، در شهرهای مختلف لیبی طی حدود یک ماه گذشته، روزانه بین 4 تا 10 ساعت قطعی برق رخ میدهد.
این قطعیها در حالی ادامه دارد که دمای هوا در برخی مناطق کشور به 45 درجه سانتیگراد میرسد و زندگی روزمره شهروندان را با مشکلات جدی مواجه کرده است.