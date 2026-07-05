اصابت مواد آتش‌بازی به هواپیمای مسافربری هنگام فرود در شیکاگو یک فروند هواپیمای مسافربری شرکت دلتا هنگام نزدیک شدن به فرودگاه بین‌المللی میدوی شیکاگو، در جریان جشن‌های روز استقلال آمریکا هدف اصابت مواد آتش‌بازی قرار گرفت، اما بدون مشکل به زمین نشست.