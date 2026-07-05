05 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 05 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
رسانههای آمریکایی گزارش دادند که یک فروند هواپیمای مسافربری شرکت «دلتا ایرلاینز» هنگام نزدیک شدن به فرودگاه بینالمللی میدوی شیکاگو، در جریان جشنهای روز استقلال آمریکا و دویستوپنجاهمین سالگرد تأسیس این کشور، هدف اصابت مواد آتشبازی قرار گرفت.
این هواپیما از فرودگاه بینالمللی هارتسفیلد-جکسون شهر آتلانتا در ایالت جورجیا به مقصد شیکاگو پرواز کرده بود.
بر اساس این گزارشها، خلبان هواپیما هنگام نزدیک شدن برای فرود اعلام کرد که مواد آتشبازی شلیک شده در جریان مراسم جشن به هواپیما برخورد کرده است.
شرکت هواپیمایی دلتا نیز در بیانیهای اعلام کرد که هواپیما بدون بروز مشکل روی باند فرود آمد و پس از آن برای انجام بررسیهای فنی به بخش تعمیر و نگهداری منتقل شد.