اشغال تپه‌ای راهبردی در جنوب لبنان توسط اسرائیل لحظاتی پیش از آتش‌بس ارتش اسرائیل اعلام کرد که تنها دقایقی پیش از اجرایی شدن آتش‌بس موقت، نفوذ خود را در جنوب لبنان گسترش داده و تپه «کریستوفانی» در نزدیکی کوه هرمون را به اشغال درآورده است.

قدس/ خبرگزاری آنادولو

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که در آستانه اجرایی شدن آتش‌بس موقت با لبنان، مناطق تحت اشغال خود در جنوب این کشور را به سمت کوه «جبل‌الشیخ» (هرمون) در مرز سوریه گسترش داده است.

طبق این گزارش، نظامیان هوابرد اسرائیل تنها چند دقیقه مانده به زمان آغاز آتش‌بس، با انجام عملیات هلی‌برن، تپه «کریستوفانی» واقع در چند کیلومتری شمال جبل‌الشیخ در خاک لبنان را تصرف کردند.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، پیش‌تر مدعی شده بود که این تصمیم با بهانه «کمک به دروزی‌ها» اتخاذ شده است تا دامنه حضور نظامی اسرائیل در جنوب لبنان به سمت کوه هرمون افزایش یابد.

این تحرکات نظامی در حالی صورت گرفت که آتش‌بس موقت 10 روزه میان اسرائیل و لبنان، از ساعت 24:00 به وقت محلی اجرایی شد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیش از این اعلام کرده بود که طرفین بر سر این آتش‌بس 10 روزه به توافق رسیده‌اند. با این حال، اشغال این تپه راهبردی در آخرین لحظات، نگرانی‌هایی را در خصوص پایداری این توافق در مناطق مرزی ایجاد کرده است.

