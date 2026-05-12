اسپانیا: مانند اسرائیل، کشور فلسطین نیز حق موجودیت دارد پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا در نشست خبری در مادرید، اظهار داشت که مانند اسرائیل، کشور فلسطین نیز حق موجودیت دارد.

مادرید / خبرگزاری آنادولو

پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا در نشست خبری پس از دیدار با تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیر کل سازمان بهداشت جهانی در کاخ مونکلوا در مادرید، اظهار داشت که مانند اسرائیل، کشور فلسطین نیز حق موجودیت دارد.

سانچز گفت: اسرائیل باید به آتش‌بس احترام بگذارد و بر راه‌حل‌هایی که از همزیستی حمایت می‌کنند تمرکز کند.

سانچز در پاسخ به سوال خبرنگار آنادولو مبنی بر اینکه «وضعیت بهداشت در نوار غزه که در معرض حملات و تخریب شدید اسرائیل قرار گرفته است، در آستانه فروپاشی است. آیا دولت اسپانیا و سازمان بهداشت جهانی برنامه‌هایی برای وضعیت بهداشت در فلسطین دارند؟»، گفت: ما می‌خواهیم ورود تمام کمک‌های بشردوستانه به غزه تضمین شود، آتش‌بس رعایت شود و بر راه‌حل سیاسی برای همزیستی مسالمت‌آمیز تمرکز شود.

نخست‌وزیر سانچز همچنین اظهار داشت: اسپانیا از روز اول کشور فلسطین را به رسمیت شناخت و حملات حماس را محکوم کرد، در عین حال همزمان نسل‌کشی اسرائیل در غزه و شهرک‌سازی‌های غیرقانونی آن در کرانه باختری را محکوم می‌کند.

او افزود: این جنگ خاورمیانه و اسرائیل را بسیار ناامن‌تر می‌کند. خواسته ما پایان دادن به جنگ و گشودن افق صلح مطابق با قوانین بین‌المللی است.