21 مه 2026•بهروزرسانی: 21 مه 2026
مادرید/ خبرگزاری آنادولو
پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، رفتار نظامیان اسرائیل با فعالان ناوگان جهانی «صمود» را «غیرقابل قبول» توصیف کرد.
وی با اشاره به تصاویر منتشر شده از تحقیر فعالان حامی غزه توسط مقامات اسرائیل گفت: هیچگونه مدارا با کسانی که با شهروندان ما بدرفتاری میکنند، نخواهیم داشت.
سانچز همچنین یادآور شد که دولت اسپانیا از سپتامبر 2025 ورود ایتامار بنگویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل، به خاک این کشور را ممنوع کرده است.
وی افزود که مادرید اکنون از بروکسل خواهد خواست این تحریمها در سطح اتحادیه اروپا نیز بهصورت فوری اجرا شود.