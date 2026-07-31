آنکارا / خبرگزاری آنادولو

دولت اسپانیا اعلام کرده است که تخمین می‌زند بیش از 49 هزار مهاجر غیرقانونی طی 24 ساعت گذشته با شنا یا پیاده‌ وارد شهر سبته شده‌اند.

طبق گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی، وزارت کشور اسپانیا در مورد ورود مهاجران غیرقانونی به سبته اطلاعیه‌ای صادر کرده است.

طبق این اطلاعیه‌ گمان می‌رود بیش از 49 هزار نفر در 24 ساعت گذشته با شنا یا پیاده‌ وارد سبته شده‌اند.

روز گذشته خبرگزاری رسمی اسپانیا گزارش داد که بیش از 800 مهاجر غیرقانونی که عمدتاً تبعه مراکش و الجزایر بودند، هنگام شنا از سواحل شهر «کاستی‌یخوس» مراکش به سوی شهر خودمختار سبته متعلق به اسپانیا در شمال آفریقا، با قایق‌های گشتی مراکش و اسپانیا مواجه و رهگیری شدند.

سازمان امداد و نجات دریایی اسپانیا اعلام کرد که در این حادثه، بیش از 300 نفر از دریا نجات یافته و پیکر بی‌جان دو نفر نیز کشف شده است. همچنین با همکاری صلیب سرخ اسپانیا، 117 نفر دیگر از آب نجات یافتند.