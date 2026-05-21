اسپانیا: به رسمیت شناختن فلسطین برای حفظ راه‌حل دو دولتی ضروری است وزیر امور خارجه اسپانیا تأکید کرد که به رسمیت شناختن کشور فلسطین تنها راه دستیابی به صلح پایدار و حفظ راه‌حل دو دولتی در خاورمیانه است.

برلین/ خبرگزاری آنادولو

خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا در نشستی در مدرسه Hertie در برلین، با اشاره به تحولات منطقه، به رسمیت شناختن کشور فلسطین را اقدامی حیاتی برای بقای راه‌حل دو دولتی دانست.

وی با هشدار نسبت به گسترش شهرک‌سازی‌های غیرقانونی در کرانه باختری و خارج شدن خشونت شهرک‌نشینان از کنترل، تأکید کرد که بدون اجرای عملی این راه‌حل، برقراری امنیت و ثبات در خاورمیانه غیرممکن خواهد بود.

آلبارس ضمن اشاره به تصمیم سال 2024 اسپانیا برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین، اظهار داشت: «این تنها ابزاری است که برای حفظ راه‌حل دو دولتی در اختیار داریم، چرا که با وضعیت کنونی غزه و گسترش شهرک‌سازی‌ها، این راه‌حل به‌زودی ممکن است غیرقابل تحقق شود.»

وزیر امور خارجه اسپانیا در پایان با تأکید بر لزوم احیای تلاش‌های دیپلماتیک، ازسرگیری مذاکرات بر پایه راه‌حل دو دولتی را تنها مسیر تضمین امنیت و آینده‌ای صلح‌آمیز برای هر دو ملت فلسطین و اسرائیل دانست.

