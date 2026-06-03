اسلوونی به هواپیمای شرکت اسرایر اسرائیل اجازه فرود نداد

Muhammet Nazım Taşcı
03 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 03 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
بر اساس گزارش روزنامه «جروزالم پست»، مقامهای اسلوونی از صدور مجوز فرود برای هواپیمای شرکت هواپیمایی «اسرایر» اسرائیل در فرودگاه لوبلیانا خودداری کرده و این پرواز را به شهر زاگرب در کرواسی هدایت کردهاند.
گفته میشود این تصمیم از سوی مقامهای اسلوونی اتخاذ شده است.
اوری سیرکیس، مدیرعامل شرکت اسرایر، اعلام کرد که نهادهای ذیربط اسرائیل از جمله وزارت امور خارجه و سازمان هوانوردی غیرنظامی برای یافتن راهحلی جهت انجام پرواز طبق برنامه وارد عمل شدند، اما این تلاشها نتیجهای در پی نداشت.
شرکت اسرایر مدعی است که این اقدام اسلوونی با انگیزههای سیاسی و در اعتراض به سیاستهای دولت اسرائیل صورت گرفته است.
در همین راستا، این شرکت اعلام کرد که اسرائیل نسبت به تصمیم مقامهای اسلوونی برای جلوگیری از فرود هواپیمای این شرکت، پیام اعتراضی شدیدی به لوبلیانا ارسال کرده است.
وزارت امور خارجه اسرائیل تاکنون در این خصوص بیانیه رسمی منتشر نکرده است.