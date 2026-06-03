اسلوونی به هواپیمای شرکت اسرایر اسرائیل اجازه فرود نداد رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که اسلوونی به هواپیمای شرکت هواپیمایی «اسرایر» که قرار بود در پایتخت این کشور فرود آید، مجوز فرود نداد و این هواپیما به زاگرب، پایتخت کرواسی، هدایت شد.