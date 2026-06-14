ارتش اسرائیل علیرغم آتش‌بس، ساکنان 29 شهرک و روستا در جنوب لبنان را به حمله تهدید کرد و از آنها خواست خانه‌های خود را ترک کنند.

اسرائیل 29 شهرک و روستای جنوب لبنان را تهدید به حمله کرد ارتش اسرائیل علیرغم آتش‌بس، ساکنان 29 شهرک و روستا در جنوب لبنان را به حمله تهدید کرد و از آنها خواست خانه‌های خود را ترک کنند.

بیروت/ خبرگزاری آنادولو

ارتش اسرائیل علیرغم آتش‌بس، برای 29 شهرک و روستا در جنوب لبنان هشدار حمله صادر کرد و از ساکنان این مناطق خواست محل سکونت خود را ترک کنند.

آفیخای ادرعی، سخنگوی ارتش اسرائیل در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که ارتش این کشور مناطقی در استان‌های نبطیه و صیدا در جنوب لبنان را هدف قرار خواهد داد.

وی از ساکنان این شهرک‌ها و روستاها خواست دست‌کم یک کیلومتر از محل فعلی خود فاصله بگیرند.

ادرعی همچنین از ساکنان زراریه، کفر بده، حاریب، انصار، ارزی، بریکه، مزرعة بصافور، مزرعة الیهودیه، مزرعة الوسطی، مزرعة جمجوم، مزرعة کوثریة الرز، مطریة الشومر و کفرصیر خواست به شمال رودخانه زهرانی بروند.

ارتش اسرائیل پیش از این نیز با وجود توافق آتش‌بس، ده‌ها روستا و شهرک در جنوب لبنان را به حمله تهدید کرده و از ساکنان آنها خواسته بود مناطق خود را تخلیه کنند.