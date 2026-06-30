اسرائیل یک زمین فوتبال با قدمت 60 سال را در کرانه باختری تخریب کرد

30 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 30 ژوئن 2026
رامالله/ خبرگزاری آنادولو
سازمان دفاع از حقوق بادیهنشینها در سرزمینهای اشغالی فلسطین طی بیانیهای اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی به روستای باتیر، در نزدیکی بیتلحم، حمله کردند.
در این بیانیه آمده است که ارتش اسرائیل دبیرستان باتیر را محاصره و سپس دیوارها و نردههای اطراف زمین فوتبال با قدمت 60 سال این مدرسه را تخریب کرده است.
در بیانیه فوق تأکید شده است: سربازان اسرائیلی زمین ورزشی را با بولدوزر غیرقابل استفاده کردهاند. زمین فوتبال متعلق به دبیرستان باتیر یکی از تأسیسات ورزشی مهم شهر بود.
در این بیانیه همچنین اشاره شده که اسرائیل یک مرکز ورزشی دیگر را در دبیرستان باتیر به همراه زمین فوتبال تخریب کرده است.