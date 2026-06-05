اسرائیل و آمریکا مذاکرات رسمی در مورد چارچوب همکاری دفاعی جدید که جایگزین توافق کمک نظامی می‌شود که قرار است در سال 2028 منقضی شود، را آغاز کرده‌اند.

اسرائیل و آمریکا مذاکرات برای مشارکت دفاعی جدید پس از سال 2028 را آغاز کردند اسرائیل و آمریکا مذاکرات رسمی در مورد چارچوب همکاری دفاعی جدید که جایگزین توافق کمک نظامی می‌شود که قرار است در سال 2028 منقضی شود، را آغاز کرده‌اند.

استانبول / خبرگزاری آنادولو

اسرائیل و آمریکا مذاکرات رسمی در مورد چارچوب جدید همکاری دفاعی که جایگزین توافق کمک نظامی می‌شود که قرار است در سال 2028 منقضی شود و همکاری استراتژیک بین دو کشور را تعمیق بخشد را آغاز کرده‌اند.

در بیانیه وزارت دفاع اسرائیل در این زمینه آمده است که اولین نشست در این هفته برگزار شد و قرار است در هفته های آینده جلسات جدیدی در اسرائیل و آمریکا برگزار شود.

گفت‌وگوها که با دستور بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر و یسرائیل کاتز، وزیر دفاع آغاز شد، با هدف تقویت ظرفیت نظامی اسرائیل از طریق گسترش سرمایه‌گذاری‌های مشترک در تحقیق و توسعه و تولید دفاعی و همچنین تعمیق همکاری‌های راهبردی بین دو کشور انجام شد.

توافقنامه امنیتی که برای اولین بار در سال 1998 بین اسرائیل و ایالات متحده امضا شد، در فواصل زمانی تقریباً 10 ساله تمدید شده است.