اسرائیل و آمریکا مذاکرات برای مشارکت دفاعی جدید پس از سال 2028 را آغاز کردند

Muhammet Nazım Taşcı
05 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 05 ژوئن 2026
استانبول / خبرگزاری آنادولو
اسرائیل و آمریکا مذاکرات رسمی در مورد چارچوب جدید همکاری دفاعی که جایگزین توافق کمک نظامی میشود که قرار است در سال 2028 منقضی شود و همکاری استراتژیک بین دو کشور را تعمیق بخشد را آغاز کردهاند.
در بیانیه وزارت دفاع اسرائیل در این زمینه آمده است که اولین نشست در این هفته برگزار شد و قرار است در هفته های آینده جلسات جدیدی در اسرائیل و آمریکا برگزار شود.
گفتوگوها که با دستور بنیامین نتانیاهو نخستوزیر و یسرائیل کاتز، وزیر دفاع آغاز شد، با هدف تقویت ظرفیت نظامی اسرائیل از طریق گسترش سرمایهگذاریهای مشترک در تحقیق و توسعه و تولید دفاعی و همچنین تعمیق همکاریهای راهبردی بین دو کشور انجام شد.
توافقنامه امنیتی که برای اولین بار در سال 1998 بین اسرائیل و ایالات متحده امضا شد، در فواصل زمانی تقریباً 10 ساله تمدید شده است.