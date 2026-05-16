اسرائیل و آمریکا برای «حمله دوباره به ایران» آماده می‌شوند رسانه‌های اسرائیلی از همکاری نزدیک میان ارتش این کشور و آمریکا برای حمله احتمالی به ایران خبر می‌دهند.

قدس/خبرگزاری آنادولو



وب‌سایت خبری «والا» به نقل از یک منبع امنیتی اسرائیلی تصریح کرد که ارتش اسرائیل و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) در خصوص سناریوهای احتمالی حمله به ایران در تماس و هماهنگی مداوم قرار دارند.



به گفته این منبع، فرماندهان نظامی دو طرف همچنان روی طرح‌های عملیاتی مشترک کار می‌کنند. در این گزارش همچنین آمده است که روند ارسال تجهیزات و مهمات نظامی به اسرائیل ادامه دارد و صبح امروز سه فروند هواپیمای سوخت‌رسان و ترابری دیگر در فرودگاه بن‌گوریون تل‌آویو فرود آمده‌اند.

رسانه‌های اسرائیلی پیش‌تر گزارش داده بودند که ممکن است دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پس از پایان سفر خود به چین درباره ازسرگیری حملات علیه ایران تصمیم‌گیری کند. بر همین اساس، دولت اسرائیل و فرماندهی ارتش این کشور در روزهای اخیر در وضعیت آماده‌باش بالا قرار گرفته‌اند.

تلویزیون دولتی اسرائیل (کآن) نیز گزارش داده که مقام‌های ارشد نظامی اسرائیل در دیدار هفته گذشته با مسئولان سنتکام، پیام تل‌آویو مبنی بر تمایل به آغاز دوباره حملات علیه ایران را منتقل کرده‌اند.