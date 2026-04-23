اسرائیل نماینده ویژه در امور جهان مسیحیت منصوب کرد

23 آوریل 2026•بهروزرسانی: 23 آوریل 2026
قدس/خبرگزاری آنادولو
پس از انتشار تصاویر تخریب مجسمه حضرت عیسی در جنوب لبنان توسط یک نظامی اسرائیل، گیدئون سار، وزیر امور خارجه اسرائیل اعلام کرد که جورج دیک به عنوان «نماینده ویژه در امور جهان مسیحیت» منصوب شده است.
سار در بیانیهای مدعی شد که این انتصاب به تقویت روابط میان اسرائیل و جهان مسیحیت کمک خواهد کرد.
وی افزود: با انتصاب جورج دیک، سفیر پیشین اسرائیل در جمهوری آذربایجان، تلآویو در پی تعمیق روابط خود با جوامع مسیحی در سراسر جهان است.
وزیر امور خارجه اسرائیل همچنین تأکید کرد: جورج دیک نخستین سفیر مسیحی در تاریخ اسرائیل بوده است. اسرائیل به روابط خود با جهان مسیحیت و دوستان مسیحی در سراسر جهان اهمیت میدهد.
پیشتر تصویری از تخریب مجسمه حضرت عیسی با پتک توسط یک نظامی اسرائیل در جنوب لبنان در شبکههای اجتماعی منتشر شده بود. ارتش اسرائیل با تائید صحت این تصویر اعلام کرد درباره این حادثه تحقیقاتی را آغاز کرده است.