اسرائیل علی‌رغم آتش‌بس، جنوب لبنان را هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار داد ارتش اسرائیل علیرغم آتش‌بس حملات گسترده هوایی و توپخانه‌ای علیه چندین منطقه در جنوب لبنان ترتیب داد.

بیروت/خبرگزاری آنادولو

علیرغم توافق آتش‌بس ارتش اسرائیل حملات هوایی و توپخانه‌ای گسترده‌ای را علیه مناطق مختلف جنوب لبنان انجام داد.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی لبنان (NNA)، ارتش اسرائیل صبح امروز مناطق حارث، کفر رمان، یحمر شقیف، کفر تبنیت، شوکین، تول و عبا را هدف حملات هوایی قرار داد.

همچنین توپخانه اسرائیل مناطق یحمر، ارنون، کفر تبنیت، ارتفاعات نبطیه و میفدون را گلوله‌باران کردند.

سخنگوی ارتش اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که ارتش این کشور قصد دارد چندین منطقه در جنوب لبنان از جمله ریحان، کفر رمان، نمیریه، عرب‌سلیم را هدف قرار دهد و از ساکنان خواست دست‌کم یک کیلومتر از محل سکونت خود فاصله بگیرند.

این مناطق تقریبا همگی در شمال رود لیتانی قرار دارند.

دولت لبنان اعلام کرده شمار آوارگان از یک میلیون نفر فراتر رفته است.



حمله اسرائیل به جنوب لبنان؛ 2 نفر کشته شدند

هواپیماهای جنگی اسرائیل از صبح امروز با نقض توافق آتش‌بس، چندین منطقه مسکونی در جنوب لبنان را هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، NNA، در حمله به عبا، واقع در استان نبطیه، دو نفر جان خود را از دست دادند و پنج نفر زخمی شدند.

اسرائیل از 2 مارس حملات گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرده و بخش‌هایی از جنوب این کشور را اشغال کرده است.

حمله اسرائیل به تیم امداد و نجات در جنوب لبنان؛ 2 نیروی دفاع مدنی زخمی شدند



با وجود برقراری آتش‌بس از 17 آوریل، ارتش اسرائیل همچنان به حملات خود علیه مناطق جنوبی لبنان ادامه می‌دهد.

خبرگزاری رسمی لبنان «NNA» اعلام کرد جنگنده‌های اسرائیل دست‌کم سه حمله به شهرک «طول» در استان نبطیه انجام دادند.

بر اساس این گزارش، در جریان این حملات، تیم دفاع مدنی که در محل حمله قبلی مشغول عملیات امدادرسانی و جست‌وجو و نجات بود نیز هدف قرار گرفت.

در نتیجه این حمله، دو نیروی دفاع مدنی زخمی شد‌ه‌اند.

ارتش اسرائیل روز گذشته نیز دو مرکز درمانی در استان نبطیه را هدف حملات هوایی قرار داده بود که در پی آن دو نیروی امدادگر آمبولانس جان باختند.