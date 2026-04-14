14 آوریل 2026•بهروزرسانی: 14 آوریل 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
دفتر رسانهای دولت فلسطین در نوار غزه با انتشار گزارشی، اعلام کرد که اسرائیل طی شش ماه گذشته 2400 مورد نقض آتشبس در این منطقه انجام داده است.
در این گزارش با اشاره به اینکه موارد نقض آتشبس شامل حملات هوایی و زمینی به مناطق مسکونی، کشتن غیرنظامیان، تخریب ساختمانهای غیرنظامی، جلوگیری از تردد از طریق گذرگاه مرزی رفح و ممانعت از ورود کمکهای بشردوستانه توسط ارتش اسرائیل بوده است، تصریح شد: از زمان اجرای آتشبس تاکنون 757 نفر کشته شدهاند که 312 نفر از آنها را زنان، کودکان و سالمندان تشکیل میدهند. همچنین 2111 نفر نیز زخمی شدهاند.
طبق این گزارش، تمامی این زخمیها در مناطقی خارج از محدوده موسوم به «خط زرد» که محل استقرار نیروهای اسرائیلی است، ثبت شدهاند. در شش ماه گذشته 50 نفر نیز در محلههایی خارج از «خط زرد» توسط نیروهای اسرائیلی بازداشت شدهاند.
در گزارش آمده است که بر اساس توافق آتشبس، قرار بود 36 هزار و 800 نفر از گذرگاه مرزی رفح عبور کنند، اما از زمان بازگشایی این گذرگاه در دوم فوریه، مجموع افراد عبوری در دو جهت تنها 2703 نفر بوده است.
از این تعداد، 1479 نفر از نوار غزه خارج شدهاند و در مجموع تنها حدود 7 درصد از تعداد برنامهریزیشده برای عبور و مرور محقق شده است. بر اساس توافق آتشبس، قرار بود طی این دوره 110 هزار و 400 کامیون حامل سوخت، کمکهای بشردوستانه و کالاهای تجاری وارد نوار غزه شوند، اما تنها به ورود 41 هزار و 714 کامیون اجازه داده شده است.
از این تعداد، 23 هزار و 379 کامیون حامل کمکهای بشردوستانه، 16 هزار و 969 کامیون حامل کالاهای تجاری و 1366 کامیون حامل سوخت بودهاند.