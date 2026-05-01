اسرائیل دو فعال بازداشت شده ناوگان صمود را آزاد نکرد

Faruk Hanedar
01 مه 2026•بهروزرسانی: 01 مه 2026
قدس / خبرگزاری آنادولو
اسرائیل دو فعال از ناوگان جهانی صمود را که در حملهای در فاصله 600 مایل دریایی از غزه و چند مایلی ساحل آبهای منطقهای یونان بازداشت کرده بود، آزاد نکرده است.
در بیانیهای از وزارت امور خارجه اسرائیل آمده است که آنها با یونان در مورد پیاده کردن فعالان از ناوگان در سواحل خود به توافق رسیدهاند.
در این بیانیه که از موضع اسرائیل در برابر اجازه نقض محاصره غزه دفاع میکرد، اشاره شده است که دو نفر از فعالان بازداشت شده، به اسامی سیف ابو کیشک و تیاگو آویلا، آزاد نشده و برای بازجویی به اسرائیل منتقل شدهاند.
در همین حال، سایر فعالان ناوگان جهانی که توسط اسرائیل بازداشت شده بودند، به جزیره کرت منتقل شدند.
گفتنی است، ارتش اسرائیل با محاصره ناوگان جهانی صمود در نزدیکی جزیره کرت یونان، حملهای را آغاز کرد که در جریان آن بیش از 170 فعال بازداشت شدند.