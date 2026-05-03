اسرائیل دو اسکادران جدید از جنگنده‌های F-35I و F-15I را از ایالات متحده خریداری می‌کند وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد در چارچوب برنامه تقویت توان نظامی 10 ساله، خرید دو ناوگان جدید از جنگنده‌های F-35I و F-15I از آمریکا را تصویب کرد.

قدس/خبرگزاری آنادولو

در بیانیه این وزارتخانه آمده است که پس از «درس‌های گرفته‌شده از جنگ آغازشده علیه ایران»، طرح تامین دو اسکادران جدید جنگنده مورد تصویب قرار گرفته است.

بر اساس این بیانیه، تصمیم گرفته شده است ناوگان چهارم جنگنده‌های F-35I از شرکت لاکهید مارتین و ناوگان دوم جنگنده‌های F-15IA از شرکت بوئینگ خریداری شود.

در ادامه این بیانیه آمده است که این خریدها در چارچوب برنامه تقویت توان نظامی 10 ساله به ارزش 350 میلیارد شِکِل اسرائیل صورت می‌گیرد.

این برنامه پیش‌تر توسط بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل تایید شده است.

همچنین تاکید شد که این توافق شامل یکپارچه‌سازی کامل ناوگان با ارتش اسرائیل، نگهداری جامع، تامین قطعات یدکی و پشتیبانی لجستیکی خواهد بود.

در این بیانیه همچنین آمده است که امیر بارام، مدیرکل وزارت دفاع اسرائیل به هیئت این وزارتخانه در واشنگتن دستور داده مقدمات لازم برای نهایی‌سازی این توافق با دولت آمریکا در روزهای آینده را فراهم کند.

بر این اساس، در سال‌های آینده تعداد جنگنده‌های F-35I در ارتش اسرائیل به 100 فروند و تعداد جنگنده‌های F-15I به 50 فروند خواهد رسید.

در حال حاضر، ارتش اسرائیل 48 فروند جنگنده F-35I که به‌طور ویژه توسط شرکت لاکهید مارتین برای اسرائیل تولید شده‌اند، در اختیار دارد.