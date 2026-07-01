اسرائیل خروج نیروها از جنوب لبنان را به تعویق انداخت

01 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 01 ژوئیه 2026
قدس/خبرگزاری آنادولو
شبکه اسرائیلی (KAN) با استناد به منابعی که نامشان فاش نشد، اعلام کرد عقبنشینی نیروهای اسرائیلی از مناطق زوتر و فرون در جنوب لبنان بر اساس برنامه اولیه پیش نمیرود. این تأخیر تا زمانی که «سازوکار مشترک نظارت برای اجرای آتشبس» -که در ضمیمه امنیتی محرمانه توافق پیشبینی شده- نهایی نشود، ادامه خواهد داشت.
طبق این گزارش، واشنگتن باید اسامی اعضای این سازوکار را تأیید کند تا از درز اطلاعات حساس به حزبالله جلوگیری شود؛ موضوعی که گفته میشود عامل شکست سازوکار مشابه در سال 2024 بوده است.
منابع امنیتی اسرائیل تصریح کردند که زمانبندی دقیقی برای خروج وجود ندارد و عقبنشینی مشروط به تعیین معیارهای شفاف برای تعهد ارتش لبنان جهت اقدام مؤثر علیه حزبالله است.
این تحولات در حالی است که لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا در تاریخ 26 ژوئن توافقی چارچوبی را امضا کردند. طبق این توافق، خروج تدریجی نیروها از مناطق اشغالی به مسئولیتپذیری کامل ارتش لبنان در برقراری امنیت و خلع سلاح گروههای مسلح، بهویژه حزبالله، منوط شده است.