ژنو / خبرگزاری آنادولو

سوسی اسنایدر، هماهنگ‌کننده کمپین بین‌المللی مبارزه با سلاح‌های هسته‌ای (ICAN) در گفت‌وگو با خبرنگار آنادولو در ژنو، با بیان اینکه اسرائیل تنها کشور دارای سلاح هسته‌ای در خاورمیانه است، هشدار داد که این سلاح‌ها تهدیدی برای کشورهای همسایه نیز هستند.

اسنایدر اظهار داشت: در سال 2025، 9 کشور مجهز به سلاح هسته‌ای 118.8 میلیارد دلار برای زرادخانه‌های هسته‌ای خود هزینه کردند. این معادل تقریباً 3700 دلار برای هر ثانیه سال گذشته است.

او گفت که چین، فرانسه، روسیه، انگلیس، ایالات متحده آمریکا، هند، اسرائیل، پاکستان و کره شمالی که دارای سلاح هسته‌ای هستند، در سال گذشته نسبت به سال قبل، تقریباً 20 درصد بیشتر برای زرادخانه های خود هزینه کردند.

اسنایدر با تاکید بر اینکه ایالات متحده آمریکا بیشترین هزینه را برای تسلیحات هسته ای می کند، یادآور شد: آمریکا در سال گذشته 69 میلیارد دلار برای تسلیحات هسته ای هزینه کرده است که بیش از مجموع سایر کشورهای دارای سلاح هسته ای است.

او با اشاره به اینکه هر یک از این کشورها پول بیشتری را صرف تسلیحات کشتار جمعی می‌کنند، گفت: اسرائیل کمتر از 100 سلاح هسته ای دارد، اما در حال افزایش هزینه های هسته ای خود نیز است. ما شاهد فعالیت بیشتری در اطراف تاسیسات هسته ای دیمونا بودیم. اسرائیل درباره تسلیحات هسته‌ای خود علنی نیست. با وجود اینکه همه در سرتاسر جهان می دانند که این بمب ها را دارند، حتی تایید نمی کنند که آنها را دارند.

اسنایدر خاطرنشان کرد که آنها شاهد تغییراتی در نحوه صحبت اسرائیل در مورد سلاح های هسته ای خود بوده اند و حتی یکی از اعضای کابینه تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای کرده است.

او با بیان اینکه این اظهارات مقامات اسرائیلی بلافاصله محکوم شد، گفت: اسرائیل نمی خواهد مردم بفهمند که بمب هایی دارد که می تواند کشور خود و منطقه را نابود کند. این بسیار خطرناک است. اسرائیل تنها کشور خاورمیانه است که دارای سلاح هسته ای است. این سلاح ها تهدیدی برای کشورهای همسایه و همچنین اسرائیلی ها هستند.

اسنایدر گفت: حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در ماه فوریه امسال این پیام را فرستاد که سلاح های هسته ای تهدید و خطری برای همه است و هیچ کس نباید آنها را داشته باشد. آنچه فراموش می کنند این است که آمریکا بیش از هر کس دیگری برای زرادخانه هسته ای خود هزینه می کند و اسرائیل تنها کشور مجهز به سلاح هسته ای در منطقه است. بنابراین این حملات ناعادلانه و غیرقانونی بود و راه حلی برای چالش هیچ برنامه هسته ای نبود.

اسنایدر با اشاره به اینکه از زمانی که ICAN شروع به تهیه گزارش خود در مورد تسلیحات هسته ای کرده است، شاهد افزایش میانگین 10 درصدی هزینه های هسته ای در سال بوده اند، گفت: ما به تجربه می دانیم که کشورها می توانند برنامه های خود را تغییر دهند و هزینه های خود را برای تسلیحات هسته ای متوقف کنند و این فراخوان ماست. اولویت ما باید بر روی نیازهای انسانی، محیط زیست و آینده ما باشد، نه سلاح های کشتار جمعی.