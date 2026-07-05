05 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 05 ژوئیه 2026
بیروت/ خبرگزاری آنادولو
خبرگزاری رسمی لبنان (NNA) گزارش داد که ارتش اسرائیل با وجود آتشبس، شهرک دیر سریان در استان نبطیه در جنوب لبنان را هدف حملات توپخانهای قرار داد.
بر اساس این گزارش، تاکنون اطلاعاتی درباره تلفات جانی یا خسارات احتمالی این حمله منتشر نشده است.
همچنین پهپادهای اسرائیلی بر فراز بیروت، پایتخت لبنان و حومه جنوبی این شهر در ارتفاع پایین به پرواز درآمدند.
این حملات و پرواز پهپادها در حالی صورت میگیرد که لبنان و اسرائیل 26 ژوئن با میانجیگری آمریکا به یک توافق برای برقراری آتشبس دست یافته بودند.